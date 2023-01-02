BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Elneny aşkı bitmiyor! Sözleşmesi...

Adana Demirspor'u evinde mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, gündemine 19-20 sezonunda kiraladığı Mohamed Elneny'yi aldı. Arsenal forması giyen Mısırlı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Ancak Kara Kartal yaz transfer dönemini beklemek istemiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 06:40