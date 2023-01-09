Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Wout Weghorst'un geleceği merak konusuydu. Hollandalı forvet Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinçle takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu ile Manchester United'ın yakından ilgilendiği ifade edildi. Öte yandan konuya ilişkin siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."