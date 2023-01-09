Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta stopere son aday Kiki Kouyate!
Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor. Stoper arayışında olan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransız basınında yer alan habere göre Kartal, Mali'li savunmacı Kiki Kouyate'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 01:33
Siyah beyazlılar, stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. Bu doğrultuda Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Metz forması giyen Kiki Kouyate'yi gündemine aldı.