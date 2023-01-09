Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgili son kararını verdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş raporunu verdi! "Gönderebilirsiniz"
Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldiği günden bu yana Ümraniye'den çıkmıyor. Tecrübeli hoca bu kritik süreçte ekibiyle birlikte gecesini gündüzüne kattı. Tecrübeli hoca ocak ayında takımda istemediği isimleri ise yönetimi bildirdi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgili son kararını verdi.
Sabah'ın haberine göre Alli'ye Kasımpaşa sınavında da şans vermeyen Şenol Güneş'in, İngiliz oyuncuyu tamamen sildiği ve yönetimle yaptığı toplantıda "Şu an kalması da gitmesi de takım için bir şey değiştirmez.
Yabancı kontenjanı açmak için gönderebilirsiniz" dediği alınan bilgiler arasında.