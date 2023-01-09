İngilizler transfer tarihini verdi! Weghorst ve Manchester United...

Beşiktaş'ta Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası taraftarlara veda eden Hollandalı golcü için Manchester United devreye girmişti. Sky Sports, Weghorst konusunda yaşanan son gelişmeyi açıkladı. Habere göre Kırmızı Şeytanlar, Manchester City ile oynanacak olan derbi maça Hollandalı golcüyü yetiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023- 15:45