Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemine çevrildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Hasan Ali Kaldırım'ın peşinde!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek bölgesine bir takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine Hasan Ali Kaldırım geldi. 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Başakşehir'de kadro kışı kalmıştı. İşte detaylar...
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.
TAKIM ARAMAYA BAŞLADI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın kendisine takım aramaya başlayan 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferinden vazgeçtiği de ifade edildi.