Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile görüşmelere başlarken, tecrübeli yıldızla Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta forma giyen ve 1 gole imza atan Hasan Ali'nin kariyerini büyük bir takımda noktalamak istediği belirtildi.