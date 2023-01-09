Beşiktaş’a Elneny transferinde kötü haber! Eski hocası istiyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi gündeme gelmişti. Mısırlı oyuncu için İngiliz basını dikkat çeken bir iddia ortaya atı. Mirror'da yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa da istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)