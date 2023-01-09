Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal forması giyen Elneny olmuştu.
Beşiktaş’a Elneny transferinde kötü haber! Eski hocası istiyor
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi gündeme gelmişti. Mısırlı oyuncu için İngiliz basını dikkat çeken bir iddia ortaya atı. Mirror'da yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa da istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 13:44
Bu sezon Arsenal'da sadece 7 maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha, forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.