Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın B planı hazır! Aboubakar olmazsa...
Devre arası transfer döneminde Wout Weghorst'un olası ayrılığını düşünen Beşiktaş, transferde ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı kulüp Al Nassr'dan ayrılacak eski forveti Vincent Aboubakar ile temasa geçerken, Kamerunlu golcüde pürüz çıkması halinde rota o futbolcuya dönecek. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralaka teklifi yapılabileceği belirtildi.