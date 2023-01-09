Konuyla ilgili olarak aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst için Burnley'den bir resmi teklif gelmedi. Weghorst ayrılırsa, Aboubakar da takımından ayrılırsa değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.