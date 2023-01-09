Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılık ihtimali üzerine forvet transferi için çalışmalar başladı.
Beşiktaş’a Aboubakar transferinde İspanyol rakip!
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Weghorst'un ayrılık ihtimali üzerine harekete geçen siyah-beyazlılar, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak isteyen Kartal, ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi. La Liga devinin Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 12:01
Siyah-beyazlılarda Hollandalı golcünün yerine düşünülen isim ise Vincent Aboubakar.
Konuyla ilgili olarak aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst için Burnley'den bir resmi teklif gelmedi. Weghorst ayrılırsa, Aboubakar da takımından ayrılırsa değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.