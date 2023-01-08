Bu tip olaylar olunca bazı pozisyonları kaçırabilirsiniz ama Türkiye'de futbolcular olur olmaz yerde kendilerini bırakıyorlar, hele ki ceza alanını görünce. Bu çocuk bu sene FIFA'dan düştü. Ama göreceksiniz çok etkili maçları buna verecekler. FIFA yapılan iki hakem ise cezaya girdiler. Bakalım FIFA kokartıyla ne zaman sahneye çıkacaklar. Düşen sahada, çıkanlar yok!