Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Maçın ardından Şenol Güneş konuştu. Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularım savaştı. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama diğer tarafta oyun olarak eksiklerimiz var." dedi.

Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Maçın ardından Şenol Güneş konuştu.



İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:



Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularım savaştı.



Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama diğer tarafta oyun olarak eksiklerimiz var.

Weghorst'un hareketini görmedim. Bilmediğim şeyi konuşamam. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Yürekten oynuyor ve katkı yapıyor. Kimin gideceği ya da kalacağı ile ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız.