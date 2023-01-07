BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Kasımpaşa maçı sonrası konuştu!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Salih Uçan, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Yıldız futbolcu, "Şampiyon olamıyorsan Türkiye Kupası'nı alman lazım. Büyük takıma bu yaraşır" dedi. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 21:33
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Salih Uçan, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Yıldız futbolcu, "Şampiyon olamıyorsan Türkiye Kupası'nı alman lazım. Büyük takıma bu yaraşır" dedi.
İşte o sözler...
"Şampiyon olamıyorsan Türkiye Kupası'nı alman lazım. Büyük takıma bu yaraşır."