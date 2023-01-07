Beşiktaş Kasımpaşa maçında Cenk Tosun rekoru egale etti
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Cenk Tosun bu anlamda iç sahada en fazla gol atan oyuncu konusunda Larin'i yakaladı. (23)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 19:44
Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandıran Cenk Tosun, Vodafone Park çimlerinde 23. kez gol sevinci yaşadı.
Cyle Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu rekorunu tek başında elinde tutuyordu.