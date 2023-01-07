Beşiktaş Kasımpaşa maçında Cenk Tosun rekoru egale etti

Beşiktaş Kasımpaşa maçında Cenk Tosun rekoru egale etti

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Cenk Tosun bu anlamda iç sahada en fazla gol atan oyuncu konusunda Larin'i yakaladı. (23)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 19:44