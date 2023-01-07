Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin kaptanı Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin kaptanı Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İç sahada oynamayı, bu taraftar önünde oynamayı çok seviyoruz. Bugün yine muhteşemlerdi. Maça iyi başladık. Golleri bulduk ama sonra saçma sapan pozisyonlar verdik. İkinci yarı daha iyi olabilirdik."

"Her zaman iyi oynayacaksın diye bir şey yok. Önemli olan 3 puan. 3-4 günde bir maç oynayacağımız önemli haftalara giriyoruz. Bu maçları hatasız kapatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz."