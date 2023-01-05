Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş'tan Facundo Garces bombası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre Kartal, 23 yaşındaki Facundo Garces için harekete geçti. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)