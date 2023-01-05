Beşiktaş'ta transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık iddiası! Yeni sözleşme imzalamıştı ancak...
Beşiktaş'ta transfer döneminin başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, ocak ayında takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu olmuştu. Kartal'da, o yıldıza Belçika'dan sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli hamleler yapacak.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belli başlı bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.