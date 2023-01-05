Alman Bundesliga temsilcisi FC Schalke 04, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.
Kenan Karaman'dan Beşiktaş itirafı: Keşke başarılı olsaydık...
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olan Kenan Karaman, açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, siyah-beyazlı takımla ilgili olarak çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler...
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde bu sabah yapılan idman sonrası Kenan Karaman, takım arkadaşlarına elleriyle baklava ikram etti. 7 Ocak Cumartesi günü FC Zürih ile hazırlık maçı yapacak FC Schalke 04'ün kampı 15 Ocak'ta sona erecek.
"İLK YARI PEK İYİ GEÇMEDİ"
FC Schalke 04'ün 28 yaşındaki forvet oyuncusu Karaman, antrenman sonrası özel açıklamalarda bulundu. Karaman, sözlerine şöyle devam etti: