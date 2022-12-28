Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu. | Beşiktaş haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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