Kısa süre önce gündeme gelen Alireza Jahanbakhsh'ye onay çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş onayı verdi! Kartal ilk transferini yapıyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim gelmişti. Sportif direktör Kazancı'nın tavsiyesiyle izlenen Alireza Jahanbakhsh için Şenol Güneş'ten onay çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpte geçtiğimiz günlerde sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş'e Feyenoord'da forma giyen İranlı kanat oyuncusunu önermişti.
Usta hoca da scout ekibine oyuncunun takip edilmesi talimatını vermişti.