Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 13:40