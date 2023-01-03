Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor!
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2023- 13:40
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.