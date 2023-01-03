Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli ile ilgili büyük bir çıkmaza girdi.
Beşiktaş'ta Dele Alli çıkmazı! Güneş raporu verdi yönetim harekete geçti
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Dele Alli, yine bekleneni veremedi. Tottenham'da büyük çıkış yakalayan oyuncu önce Everton'a, ardından Beşiktaş'a gelerek eski performansını yakalama çalıştı. İngiliz oyuncudan beklediğini alamayan teknik direktör Şenol Güneş, yönetime gerekli raporu sundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah- Beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak için harekete geçti.
EVERTON İSTEMİYOR
Takvim'de yer alan habere göre Teknik direktör Şenol Güneş'in, performansını beğenmediği ve takımdan gönderilmesi yönünde rapor verdiği Dele Alli'ye Everton da kapıları kapatmış durumda.