Yeni yıla galibiyetle giren Beşiktaş moral depoladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ- Nampalys Mendy harekatında flaş gelişme! Bonservis sorunu ortadan kalkabilir
Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, 17. haftayı bay geçecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte devre arasındaki transfer dönemine odaklanacak. Kara Kartal, orta sahaya bir süredir gündeminde olan Nampalys Mendy'yi eklemenin planlarını yapıyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı ekip son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti.
Kara Kartal mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.