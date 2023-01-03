BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ- Nampalys Mendy harekatında flaş gelişme! Bonservis sorunu ortadan kalkabilir

Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, 17. haftayı bay geçecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte devre arasındaki transfer dönemine odaklanacak. Kara Kartal, orta sahaya bir süredir gündeminde olan Nampalys Mendy'yi eklemenin planlarını yapıyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 06:40