Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı idman yaklaşık bir saat sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman; koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 15.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.