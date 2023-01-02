TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Wout Weghorst çıkmazı! Yönetim...

Beşiktaş'ta kış transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlılarda, takımdaki geleceği en çok merak edilen futbolcu ise Wout Weghorst. Hollandalı yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı tartışma konusuydu. Weghorst ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 11:49