Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Wout Weghorst çıkmazı! Yönetim...
Beşiktaş'ta kış transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlılarda, takımdaki geleceği en çok merak edilen futbolcu ise Wout Weghorst. Hollandalı yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı tartışma konusuydu. Weghorst ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ve takıma takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda durumu en çok merak edilen isim Wout Weghorst...
Takıma kiralık katılan Hollandalı yıldız performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.