Yılbaşı sonrasında yeniden şampiyonluk hayalleri kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş kararını verdi! 3 isim için harekete geçildi
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de ocak ayı transfer döneminde hareketli saatler yaşanmaya şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in raporuna göre listede 3 yıldız var. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Bu anlamda Kara Kartal'ın transfer önceliğini stoper olarak belirlediği öğrenildi.
Özellikle teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı açıklamalarda bu bölgeye acil bir takviye yapılmasını istemişti.