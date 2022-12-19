Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kartal'da milli takımdan dönen Wout Weghorst da antrenmanda yer aldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 20 Aralık saat 10.30 ve 16.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.