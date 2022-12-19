Beşiktaş'ta Wout Weghorst idmana katıldı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah beyazlılarda milli takımdan dönen Wout Weghorst da idmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 18:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022- 19:10