Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Dele Alli'nin alternatifini buldu!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlı ekip, büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Dele Alli'nin alternatiflerine yöneldi. Hedefteki ismin ise Rumen yıldız olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Teknik Direktör Şenol Güneş Dele Alli'den umudu kesti.
Güneş'in yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine siyah beyazlılar harekete geçti.