BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlı ekip, büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Dele Alli'nin alternatiflerine yöneldi. Hedefteki ismin ise Rumen yıldız olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 06:40