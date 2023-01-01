Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın formasyonu üzerine yeni bir plan uygulayacak.

ÜÇLÜ SAVUNMAYA GEÇİLİYOR

Tecrübeli teknik adam bir süredir 3-4-1-2 sistemi üzerinde duruyordu ancak Saiss'in sakatlığı denemeyi erteletmişti. Faslı stoper, Katar'da yaşadığı sakatlığı atlatırken salı günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle Güneş'in de aklında olan sistemi idmanlarda deneyeceği öğrenildi.

İstediği verimi alması halinde ise Kasımpaşa maçına bu dizilişle çıkacağı kaydedildi.