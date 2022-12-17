Transferde olay iddia! 'Romain Saiss Beşiktaş'tan ayrılıyor'

Beşiktaş'ın yıldız savunma oyuncusu Romain Saiss ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası'nda Fas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki stopere ayrılık yolu gözüktü. Afrika basınında yer alan habere göre, Saiss için birçok takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)