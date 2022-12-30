Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan flaş istatistik! Burak Yılmaz'dan sonra...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Arthur Masuaku da bir ilki başardı. Yıldız sol bek, Burak Yılmaz'dan sonra istatisiklere geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı.
Siyah-beyazlıların yıldızı Arthur Masuaku, 3.5 yıllık aranın ardından bir ilke imza attı.