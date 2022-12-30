Milliyet'in Opta'dan aktardığı bilgilere göre; Profesyonel kariyerinin ilk frikik golünü Adana Demirspor ağlarına gönderen Arthur Masuaku, Mart 2019'dan (Burak Yılmaz vs Konyaspor) bu yana iç sahadaki bir Süper Lig maçında bu şekilde gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.