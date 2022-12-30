Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Ozan Tufan için teklif yaptı mı? Hocası açıkladı!
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın milli futbolcuya talip olduğu ve ocak ayında transfer için harekete geçeceği ifade edilmişti. Ozan Tufan'ın Hull City'deki teknik direktörü Liam Rosenior transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismin yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu.
İngiliz ekibi Hull City, yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübe transfer için 3 milyon Euro ödemişti.