İşte Beşiktaş'ın yeni transferi! Romain Saiss ikna etti

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda öncelikli hedef sol bek takviyesi. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Kartal aradığı ismi buldu. Transfer için Romain Saiss'in de devrede olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 10:07