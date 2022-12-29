Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi! Romain Saiss ikna etti
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda öncelikli hedef sol bek takviyesi. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Kartal aradığı ismi buldu. Transfer için Romain Saiss'in de devrede olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılarda hedef ocak ayında kadroyu güçlendirmek.
Teknik Direktör Şenol Güneş de yönetimden birçok bölgeye transfer istedi.