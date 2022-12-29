BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e bir talip daha! O rakamı gözden çıkardılar

Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Valentin Rosier ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki oyuncusuna İtalya Ligi takımlarından Monza talip olmuştu. Fransız futbolcuyu isteyen bir daha olduğu ortaya çıktı. Hatta o kulübün Beşiktaş'a teklif edeceği bonservis ücreti de belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)