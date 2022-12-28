Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli kariyerinde dip yapmış durumda.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 3 yılda dibe vurdu! Kartal'da Dele Alli şoku...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli konusunda kocaman bir hayal kırıklığı yaşandı. Dünya yıldızı olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 senedeki düşüşü dikkat çekti. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli kariyerinde dip yapmış durumda.
İngiliz futbolcu, son 3 sezonda sadece 7 gol attı, 6 da asist üretti.