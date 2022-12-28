Beşiktaş, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip genç oyuncularından Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy ile sözleşme yeniledi.
Yapılan açıklamada, Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN DUYURU:
Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'un Sözleşmeleri Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 28, 2022
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