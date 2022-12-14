Son dönemde kanat transferi için atağa kalkan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi: Cengiz Ünder...
TRANSFER HABERİ: Fransa'dan olay iddia! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası
Beşiktaş'ta ocak ayına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Yerli takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, milli futbolcu Cengiz Ünder için harekete geçti. Hatta Fransız basını transferin şartlarını da duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen lejyoner için siyah beyazlı kulübün devreye gireceği iddia edildi.
Haberin kaynağını ise Fransız basını oluşturdu...