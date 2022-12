GÜNEŞ GİBİ DOĞAR



Cengiz Ünder'in kariyeri düşüşte gibi gözükebilir ama daha 25 yaşında olduğu unutulmasın. Halen gelişime açık ve genç yaşına rağmen hayli tecrübeli. Bu ivmeyi yeniden tersine çevirmesi için de Beşiktaş büyük bir fırsat olabilir. Şenol Güneş'in yerli oyunculara önem verdiğini, pek çok ismi yeniden parlattığını biliyoruz. Cengiz de Beşiktaş için fırsat olacaktır. Toplu ve topsuz oyundaki yetenekleriyle ön alana kalite getirir. Kısacası bu birliktelik gerçekleşirse her iki taraf da kazanır. (Cem Altıparmak)