Süper Lig'de bu sezon beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Rosier'e transfer teklifi! Yönetimin kararı...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği disiplinsiz davranışlarla tepki çeken Valentin Rosier'e talipler artıyor. Fransız sağ beke İtalya'dan teklif geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ise 26 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Siyah-beyazlılarda teknik patron Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda ocak ayında takviyeler yapılması bekleniyor.