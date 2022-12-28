Beşiktaş'ta Rosier'e transfer teklifi! Yönetimin kararı...

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği disiplinsiz davranışlarla tepki çeken Valentin Rosier'e talipler artıyor. Fransız sağ beke İtalya'dan teklif geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ise 26 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022- 10:58