BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kevin N'Koudou'nun bileti kesildi! Devre arasında...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlı ekip son olarak 15. haftada Gaziantep FK'ya diş geçirememişti. Öte yandan bu maç sonrası yıldız futbolcu Kevin N'Koudou cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 18:26