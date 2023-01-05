BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Zajc'a yol göründü! Fenerbahçe ile masaya oturulacak

Süper Lig'in 17. haftasını bay geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise Sloven oyuncu ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı ve oyuncu için yol göründü. İki kulüp Zajc için masaya oturacak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 06:40