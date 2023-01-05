Süper Lig'in 17. haftasından bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Zajc'a yol göründü! Fenerbahçe ile masaya oturulacak
Süper Lig'in 17. haftasını bay geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise Sloven oyuncu ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı ve oyuncu için yol göründü. İki kulüp Zajc için masaya oturacak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı ekip bu süreçte transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de "Takviyeye ihtiyacımız var" sözlerinin üstüne yönetim harekete geçecek.