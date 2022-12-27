TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor mu? İtalya'dan flaş iddia!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor mu? İtalya'dan flaş iddia!

Bu sezon istenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı belirtilen Valentin Rosier takımdan ayrılabilir. İlk sezon sergilediği oyundan uzak olan Fransız futbolcuya flaş bir talip çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)