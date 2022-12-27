Süper Lig'e bu sezon istediği gibi başlamayan Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer harekatı başladı.
Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı! Hedefte Elneny, Nwakaeme ve Zajc var
Süper Lig'de bu sezona istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılarda devre arası için transfer operasyonu başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda Arsenal'dan Elneny, Al-Fayha'da oynayan Nwakaeme ve Fenerbahçe'den Zajc gündeme alındı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Kara Kartal'da teknik patron Şenol Güneş, özellikle orta sahaya transfer yapılmasını talep etti.