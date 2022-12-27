Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı! Hedefte Elneny, Nwakaeme ve Zajc var

Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı! Hedefte Elneny, Nwakaeme ve Zajc var

Süper Lig'de bu sezona istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılarda devre arası için transfer operasyonu başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda Arsenal'dan Elneny, Al-Fayha'da oynayan Nwakaeme ve Fenerbahçe'den Zajc gündeme alındı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 12:28