Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Brezilyalı stopere kancayı taktı! Sözleşmesi...
Dünya Kupası arasından istediği şekilde dönemeyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlı ekip takıma stoper takviyesi yapmak istiyor. İspanyol basını ise ortaya flaş bir iddia attı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.