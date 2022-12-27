Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti!

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 14:11