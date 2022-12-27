Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti!
Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.12.2022- 14:11
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.