Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş reçeteyi yazdı! İlaç Ozan Tufan...
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, özellikle orta sahada Gedson Fernandes'in yanına çift yönlü bir oyuncu istiyor. Bu noktada Güneş'in aklında tek isim Ozan Tufan olarak öne çıktı. İşte transferdeki son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ...
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı.
Sabah'ın haberine göre tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı.
Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi.