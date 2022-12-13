Beşiktaş salonda çalıştı!

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırıklarına devam eden Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk grupta yer alan oyuncularımız; bacak kuvveti, denge ve esneklik çalışmaları yaparken, ikinci grupta yer alan oyuncularımız, üst bölge kuvvet çalışmaları ve stretching çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.