ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet, 2 transfer birden yaptı. Siyah-beyazlılar Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna kattı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı, Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Can oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Siyah-beyazlı takımın bir diğer transferi 26 yaşındaki pivot Egemen ise Anadolu Efes'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor'da görev aldı.