Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı, Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Can oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Siyah-beyazlı takımın bir diğer transferi 26 yaşındaki pivot Egemen ise Anadolu Efes'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor'da görev aldı.
Egemen Güven Beşiktaş Emlakjet'te— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) December 27, 2022
Beşiktaş Emlakjet takımımız, milli pivot Egemen Güven ile sözleşme imzaladı.
?? https://t.co/ojWiYE7kZL pic.twitter.com/ay1N3X28px
Ömer Can İlyasoğlu Beşiktaş Emlakjet'te— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) December 27, 2022
Beşiktaş Emlakjet takımımız, genç oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu ile sözleşme imzaladı.
?? https://t.co/STPv4mIxGn pic.twitter.com/iJYMQWnUUD