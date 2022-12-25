Beşiktaş Antep semalarında! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Beşiktaş, Dünya Kupası arasının ardından ligde Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Siyah beyazlılarda tek hedef zorlu deplasmanda 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak. Mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2022- 06:40