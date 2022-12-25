Gaziantep FK ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Gaziantep FK'yı yenerek zirve yarışısını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK ise kazanarak taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, N'Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.