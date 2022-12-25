Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Oyuncuların kamptaki durumu iyiydi ancak milli takımdan sakat olarak dönen oyuncularımız bizim eksiklerimiz. Genel olarak oyuncuların performansının yükseldiğini düşünüyorum. Biz her maçı kazanmalıyız, bulunduğumuz durum bunu gerektiriyor.

Saiss'in sakatlığı devam ediyor. Perşembe-cuma idmanlara dönüş yapabilir.

Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Her maçı kazanmak zorundayız. Bulunduğumuz durum bunu gerektiriyor. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız.