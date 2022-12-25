Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten değişim kararı! 6 isim kulübeye...
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi flaş değişim kararı. Siyah-beyazlılarda 6 isim yedek kulübesini çekilecek. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor.
Bugün oynanacak zorlu mücadele için kupa maçından sonra yoğun çalışma yapan teknik ekip, nihai kararını verdi.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta, Şanlıurfaspor'a karşı bekleneni veremeyen 6 oyuncu bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekilecek.